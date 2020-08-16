Arazi kavgası kanlı bitti! Kurşun yağdırdılar

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Karlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fındık bahçesinde, Ramis Tiryaki ile kuzeni Hüseyin Tiryaki arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ramis Tiryaki, Hüseyin Tiryaki'ye tabancayla ateş etti. Bu sırada bahçede olan Saadet ve akrabası Muhammet Tiryaki'ye de kurşunlar isabet etti.

Olay yerinden kaçan Ramis Tiryaki, daha sonra evi önünde patoza fındık veren kardeşi Mehmet Tiryaki'nin yanına gitti. Ramis Tiryaki, bilinmeyen nedenle kardeşi Mehmet Tiryaki, patoz sahibi Emre Keş ve harmandaki kuzeni Ersin Tiryaki'yi de tabancayla vurdu. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Mehmet ve Hüseyin Tiryaki'nin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralı olan 4 kişi ise kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler, kaçan şüpheli Ramis Tiryaki'nin yakalanması için çalışma başlattı.