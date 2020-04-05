Arazi kavgası kanlı bitti! Çok sayıda ölü var

Olay, saat 13.30 sıralarında, köy merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan arazide meydana geldi. Köyde yaşayan Burhan Koyuncu, merada hayvan otlatma yüzünden akrabası Mustafa Kemal Koyuncu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki tarafın kardeşleri de kavgaya dahil oldu. Çıkan kavgada, iki grup birbirine tabanca ile ateş açtı. Mustafa Kemal Koyuncu ile kardeşleri İsa ve Murat Koyuncu, vurularak, hayatını kaybetti. Burhan Koyuncu'nun oğlu Mert Koyuncu ise kavgada hafif yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay sonrası Burhan Koyuncu, kardeşi Kamil ve oğlu Mert Koyuncu gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişini cansız bedeni, Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma köyde güvenlik önlemi aldı.