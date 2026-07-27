×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Arazi kavgası kanlı bitti… Av tüfeğiyle vurulan kadın öldü

Güncelleme Tarihi:

#Düzce#Yığılca#Kocaoğlu Köyü
Arazi kavgası kanlı bitti… Av tüfeğiyle vurulan kadın öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 19:01

Düzce’nin Yığılca ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kadın hayatını kaybetti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kocaoğlu köyünde bir tarlada arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada Y.K. (76), yengesi Saime K’yi (64) av tüfeğiyle vurdu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, Saime K’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kısa sürede yakalandı.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Düzce#Yığılca#Kocaoğlu Köyü

BAKMADAN GEÇME!