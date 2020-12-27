Arazi kavgası kanlı bitti! 5 ölü 3 yaralı
Şanlıurfa-Bozova karayolu üzerindeki Remzi Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde, aralarında 20 yıl öncesine dayanan tarla sınırı nedeniyle husumet olduğu belirtilen Arıcı ve Polat Aileleri’nin fertleri, bu meseleyi görüşmek için bir araya geldi.
Görüşme sırasında taraflar arasında başlayan tartışma, tabanca ve uzun namlulu tüfeklerin kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Karayolu üzerine taşınan silahlı kavgada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi ise hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 2’si de doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kavgada, aynı zamanda akraba olan iki ailenin üyelerinden Elif Arıcı, Mustafa Arıcı, Mehmet Emin Arıcı, Ömer Arıcı ve İbrahim Polat yaşamını yitirdi. Hastanede tedavileri süren 3 yaralının ise sağlık durumları ciddiyetini koruyor. Kavgaya karışan 6 kişi ise gözaltına alındı.
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