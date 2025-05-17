Arazi kavgası felaketle bitti: Kız kardeşi ile eniştesini öldürdü, yeğenini yaraladı

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Olay, saat 10.30 sıralarında Kozcağız beldesine bağlı Demirciler Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süredir aralarında arazi paylaşımı nedeniyle husumet bulunan Mehmet Demirci ve eniştesi Abdullah Demirci arasında tartışma çıktı. Arazinin yanındaki yolda yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Demirci, yanındaki av tüfeği ile akrabası olan Abdullah Demirci ile kız kardeşi Havva Demirci ve yeğeni Erhan Demirci’ye ateş edip, kaçtı.



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Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Abdullah Demirci ve eşi Havva Demirci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin oğulları Erhan Demirci ise ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Abdullah ve Havva Demirci çiftinin cenazeleri de inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, Mehmet Demirci’yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

