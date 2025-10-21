Dehşet saçtı… Komşusunu öldürüp jandarma ile çatışan katil zanlısı hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Mustafa Çatak (70), Üreğil köyündeki evinin sınırını ölçtürmek amacıyla kadastro ekibi getirdiği esnada sınır anlaşmazlığı yaşadığı komşusu Adil Servi (69) ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Servi, üzerindeki tabancayla Çatak'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çatak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

JANDARMAYA ATEŞ AÇTI

Jandarma ekipleri ve komando timi, olayın ardından ormanlık alana kaçan şüphelinin yakalanması için arama çalışması başlattı. Takip sonucu ormanda yeri belirlenen Servi, ekiplerin "teslim ol" çağrısına tabancasıyla ateş ederek karşılık verdi. Kaçan şüpheli ekiplerce bacağından vurularak yakalandı.

Haberin Devamı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Adil Servi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.