×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti… İki kardeşini öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Cinayet#Tartışma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 21:17

ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'nde Ahmet Kılıç (47), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı üvey kardeşleri Hamza Kılıç (30) ile Sabri Kılıç'ı (43) tabanca ile vurarak öldürdü.

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cibinören Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle Ahmet Kılıç ile üvey kardeşleri Hamza ve Sabri Kılıç arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Kılıç, tabanca ile üvey kardeşlerine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Hamza ve Sabri Kılıç kardeşler, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç kardeşler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Ahmet Kılıç, JASAT ekiplerinin çalışması sonucu Şanlıurfa–Gaziantep Otoyolu'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BAKMADAN GEÇME!