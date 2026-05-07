Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Baba ve oğlu gözaltında

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt ilçesine bağlı Güngören köyü Yakacık mezrasında, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu iddia edilen H.A. (46) ve oğlu V.A. (15) ile akrabaları E.A. (26) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan E.A., sağlık ekiplerince Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılmak üzere yola çıkarıldı. Ancak E.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli baba ve oğlu, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.