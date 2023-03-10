Araştırma: 30 günde 6 milyon deprem haberi yansıma buldu

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6 Şubat saat 04.17'de, Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7,6 büyüklüğünde yaşanan şiddetli ve yıkıcı deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde hissedildi.
Araştırma, Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından basın, TV, internet haber sitelerinde 10 bini aşkın yayın üzerinden yapılan takip sonuçlarına göre hazırlandı. Resmi kayıtlara göre; ülke topraklarının yüzde 96'sının farklı oranlarda deprem tehlikesine sahip bölgeler içerisinde yer aldığı ve nüfusun yüzde 98'inin bu bölgelerde yaşadığı Türkiye'de; Anadolu ve Arap yarımadasına kadar uzanan 100 kilometreden uzun bir çatlağa yol açan Kahramanmaraş depremi, bölge tarihinin en geniş etki yaratan depremlerinden biri oldu.
MTM'nin en son 20 Ağustos 2021 tarihinde yapmış olduğu 'Medyada Deprem' konulu araştırması, yıllar içerisinde depremin medyada konuşulma oranın yüzde 148 oranında artmış olduğunu ortaya koymuştu. 6 Şubat 2023 tarihinde on binlerce kişinin hayatını kaybettiği Pazarcık depreminde ise medyada 6 milyon haber yayınlanarak son 12 yılda yapılan haber sayısına sadece 30 günde ulaşıldığı tespit edildi.
Bu büyük felakete dair medyada en çok hangi konuların konuşulduğunu araştıran MTM'nin araştırmasına göre deprem nedeniyle Türkiye'nin gündeminde öne çıkan başlıklar şöyle:
"OHAL ilanı
Milli Yas ilan edilmesi
Enkazlardan çıkan mucize kurtuluşlar
GSM operatörlerinin hizmet verememesi
Kan Bağışı kampanyası
AFAD
Askerlerin depreme müdahalesi
Yurt dışından gelen kurtarma ekipleri
Deprem bölgesinde kapanan yollar
Deprem bölgesinde yoğun trafik
Hatay Havalimanı
Artçı depremler
Ünlüler ve STK'ların yardım kampanyaları
İllerden yapılan yardım kampanyaları
Dezenformasyon ve açılan soruşturmalar
Salgın Riski
Yağmalama ve şiddet
Suriyelilerin yağma yaptığına dair tartışmalar
Seçim
Eğitime ara verilmesi
Üniversitelerde online eğitim
KYK Yurtlarının depremzedelere tahsisi
TOKİ konutları
Müteahhitlerin tutuklanması
İstanbul depremi
Sağlam yapılar nasıl olmalı / yapılar neden yıkıldı
Deprem bölgesinde fiyat artışları
Depremzedelere dönük ödeme ertelemeleri
Depremzedelere devlet tarafından yapılacak yardımlar/destekler
DASK ve sigorta
Eşya taşıma, hasarlı evlerin boşaltılması
THY ücretsiz taşıma
Evim Evin kampanyası
Kızılay yönetimine yönelik tartışmalar
Spor müsabakalarının ertelenmesi
Takımların liglerden çekilmesi
Hayatını kaybeden sporcular
Tek Yürek Yardım kampanyası
Şehirler için yeni yerleşim yerleri
Enkaz kaldırma çalışmalarında yetersizlik tartışmaları
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun twettleri
Siyasilerin Deprem bölgesi ziyaretleri
Deprem uzmanlarının depremler ile ilgili değerlendirmeleri
deprem bölgesinde su, hijyen ve tuvalet sorunu
Çadır ve konteyner kentlerde yaşam."