Aras’ın kahramanı Yosefit hemşire

Haberin Devamı

İsrailli hemşire Yosefit Moshe, deprem felaketinde Türkiye’ye gelen ve canla başla çalışan yabancı sağlık görevlilerinden biri. Tedavisini yürüttüğü 4 yaşındaki Aras’a sarıldığı fotoğrafla hafızalara kazındı. İsrail hükümetinin resmi hesabından paylaşılan fotoğrafa, “4 yaşındaki Aras ve annesi Türkiye’deki depremin ardından kurtarıldı. Farklı hastanelerde tedavi altına alındılar. Schneider Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesi hemşiresi ve İsrail’in insani yardım misyonu üyesi olan Yosefit Moshe ve İsrail’in insani yardım misyonu üyesi Aras’ı tedavi etti. Uykuya dalana kadar ona sarıldı” denildi. Bu paylaşımın peşine düştük ve Yosefit hemşireye ulaştık.



‘ONU İLK GÖRDÜĞÜMDE YIKILDIM’



15 yıllık meslek hayatında 10 yıldır pediyatri yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Yosefit Moshe, Schneider Çocuk Hastanesi’nde çalışıyor. İsrail’in Petah Tikva kentinde yaşıyor ve 41 yaşında. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile birlikte gönüllü olarak deprem bölgesine gelmiş. Bölgede 1 hafta kaldığını belirten Moshe, “Aras bizim ilk hastamızdı. Enkaz altından çıkarılmıştı. Dehidrasyon ve hipotermi yaşıyordu. Çok zayıf düşmüştü. Onu ilk gördüğümde yıkıldım ve yardım etmek için elimden geleni yaptım. Uyanır uyanmaz gülümsedi ve kola istedi” diye konuştu. Aras’ın çok zayıf ve yorgun bir sesle konuştuğunu belirten Yosefit hemşire, “O kadar tatlıydı ki, istediği her şeyi ona vermek ve yüzünü güldürmek için elimizden geleni yaptık. Anne olmasam da Aras’ın annesinin hayatta olduğunu duyunca bir anne kadar rahatladım” dedi.



‘TÜRKLERE HİZMET ETMEK ONURDU’



Türkiye’deki çalışma sürecine ilişkin, “Yaralılardan onların yakınlarına, yerel doktorlardan hemşirelere ve diğer sivillere kadar bu süreçte karşılaştığım her Türk insanı çok samimi ve içtendi” ifadelerini kullandı. “Türkiye her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak” diyen Moshe, “Böyle harika bir ülkenin insanlarına hizmet edebilmek benim için gerçekten bir onurdu. Yerel sağlık ekibiyle çalışmak bir ayrıcalıktı. İsrail’in çabalarıyla da gurur duyuyorum. Güzel günlerde yeniden Türkiye’ye gelebilmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı.