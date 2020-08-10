Aras'ın ardından arkadaşı Kaan'ın da cansız bedenine ulaşıldı

Ezine ilçesi Kumburun köyü sahilinde dün fotoğraf çektirirken denize düşen Kadıoğlu ile onu kurtarmak için suya atlayan arkadaşı Kaya, dalganın da etkisiyle denizde kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 2 arkadaşı kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan aramada, Aras Kadıoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Dün, gün boyu süren Kaya'yı arama çalışmalarına havanın kararmasıyla birlikte ara verildi. Arkadaşını kurtarmak için suya atlayan Kaya'yı arama çalışmalarına bu sabah günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 7 dalgıç, 3 arama kurtarma botu ve helikopterin de destek verdiği çalışmalarda Kaya'nın cansız bedeni, sahilden yaklaşık 750 metre açıkta bulundu. Kıyıya çıkarılan Kaan Kemal Kaya'nın cesedi, Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.