Aras hepimize örnek olsun: ‘Çöp toplama’ akımı başlattı

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Mersin’deki şehit Özcan Demirel Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Aras Kayretli, son günlerde Türkiye’nin pek çok noktasında gerçekleşen orman yangınlarına dikkat çekmek için kolları sıvadı ve 20 takipçisi bulunan sosyal medya hesabından ‘Takipçi Sayım Kadar Çöp Topluyorum’ mesajıyla sahildeki çöpleri topladığı bir video paylaştı. ‘Ülkemi seviyorum ve inancım bitmedi’ başlığıyla paylaştığı videolarında her gün doğal ortamlardan sosyal medyadaki takipçi sayısı kadar çöp toplayacağını söyleyen Aras, çok kısa süre içinde öyle büyük ilgi gördü ki sözünü nasıl yerine getireceğini bilemez hale geldi. Aras’ın 20 olan takipçi sayısı bir gün içinde 300 bine ulaştı.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Ancak Aras’ın günde 300 bin çöp toplaması mümkün değildi. Üstelik her geçen saat takipçi sayısı daha da artıyordu. O da çareyi bundan sonra her 10 bin takipçisi için bir çöp toplayıp doğaya dikkat çekecek farklı etkinlikler yapmakta buldu. Bu çalışmayla çevre duyarlılığı için önemli bir adım attığını dile getiren Aras şunları söyledi: “Bu çalışmaya beni annem teşvik etti. Ardından böyle bir akım başlatarak video çektik. Ancak sosyal medyada böyle bir ilgi ve büyüme beklemiyorduk. 20 takipçim varken başladığım bu işte bir anda yüz binlerce kişiye ulaştım. 6 yaşındaki kardeşim, kuzenlerim ve arkadaşlarımla her gün çöp toplamaya çıkacağız. Fakat yine de her gün yüz binlerce çöp toplamamız mümkün değil. Ben de farklı bir yöntem geliştirdim. Örneğin 300 bin takipçim varken yerden 300 çöp toplayacağım, ağaçları sulayacağım ve birçok farklı noktaya kedi ve köpek maması bırakacağım. Bu sayede hem yangınları önleyebilmeyi hem de doğal yaşama destek olmayı amaçlıyorum.”

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100. YIL PARKI’NA TEMİZLİĞE BEKLİYOR

- Aras, orman yangınlarının kendisini çok üzdüğünü söylüyor: “Özellikle yeşil alana bırakılan plastik ve cam gibi bazı çöpler bu yangınlara neden olabiliyor. Çöpleri toplarken de önceliği bu atıklara veriyorum. Bugünlerde Mersin Sahili’ndeki 100. Yıl Parkı’nda çöpleri topluyorum. Bana destek olmak isteyenleri de bu alana bekliyorum.”

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SESİNİ AVRUPA DA DUYDU

- Aras’ın annesi Başak Gizdaş da “Geçtiğimiz yıldan beri Mersin’de sabah yürüyüşe çıkıyorum ve her sabah akşamdan kalan çöpleri görüp kendimce onları topluyordum. Bu yıl oğlumla aklımıza böyle bir fikir geldi ve uygulamaya koyduk. Açıkçası bu kadar ilgi ve destek göreceğimizi beklemiyorduk. Türkiye’nin pek çok kentinden bize ulaşanlar ve çocuklarıyla bu akımı sürdürmek istediklerini söyleyenler, bunların yanı sıra Hollanda ve Almanya’dan ‘Biz de yapmak istiyoruz’ diyenler oldu“ dedi.