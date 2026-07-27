Arap Yarımadası üzerinden sıcak hava dalgası geliyor! Hangi bölgeler etkilenecek? Prof. Dr. Şen'den canlı yayında açıklama

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Şen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Hava durumu çok değişkenlik gösteriyor. Üç gün önce İstanbul'da hava sıcaklığı 23 dereceye kadar düştü. Türkiye'nin batı ve kuzey bölgeleri bir bahar havası yaşadı. Pazar gününden itibaren toparlanmaya başladı sıcaklıklar ve artmaya başladı. Nerelerde artacak sıcaklıklar? Sıcaklıklar Türkiye'nin güney bölgelerinde artacak. Kuzey bölgelerinde fazla değişiklik olmayacak.

İstanbul'da salı günü 32-33 dereceye kadar çıkacak bir sıcaklık var. Bugün ise 30 derece civarında. Mevsim normallerinde devam edecek Karadeniz Bölgesi dahil, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi, Marmara dahil.

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İstanbul'un ilçelerinin sıcaklığını değişkenliğini etkileyen faktör rüzgardır. Eğer poyrazdan eserse rüzgar güney ilçeler daha sıcak olur, lodostan eserse kuzey ilçeler daha sıcak olur. Lodostan esecek iki gün. Dolayısıyla kuzey ilçeleri biraz daha sıcak olacak. Yani Şile, Beykoz, Çekmeköy, Arnavutköy, Alibeyköy, Eyüp, bu bölgeler biraz daha sıcak olacak.

Ankara'da da yine hafta sonu sıcaklık 22 dereceye kadar düştü. Şimdi 3o derece. Değişiklik var. Bu alışılageldiğimiz bir değişiklik değil. Üç gün içerisinde 10 derece birden düşüyor, on derece birden yükseliyor. Bu da ne yapıyor? Kuvvetli yağışları meydana getiriyor. Dolayısıyla geçtiğimiz cumartesi günü Türkiye'nin büyük bir bölümünde Ankara dahil, Samsun, Ordu, kuzey illerde, İstanbul'da kuvvetli yağışlar su baskınları meydana getirdi.

Önümüzdeki 10 gün, hatta 12-13 gün yağış yok. Doğu Karadeniz'i dışarıda bırakıyorum.

"ARAP YARIMADASI ÜZERİNDEN SICAK HAVA DALGASI GELİYOR"

35 derecenin üzerindeki sıcaklıklara Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) termometre işareti koyar.35 derecenin üzerinde, sıcak hava dalgası demek o. Bu sefer Arap Yarımadası üzerinden geliyor. Dolayısıyla Güneydoğu Anadolu, Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun batısı bu sıcak hava dalgasından etkilenecek. Onun için kuzey bölgeleri etkilenmeyecek.

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Geçen seferki 15-20 gün önce bir sıcak yaşamıştık. O Balkanlardan gelmişti. Şimdi Arapyarım adasından geliyor. Mardin 41 derece, Şanlıurfa 41 derecenin üzerinde. Burada hissedilen çok fark etmez. Nem olmadığı için fark etmez. Ama güneş altında tabi bu 50 derecenin üzerine çıkıyor.

ORMAN YANGINI RİSKİNE DİKKAT

Ege sıcak, İç Anadolu'nun güneyi sıcak, Doğu Anadolu'nun Elazığ, Malatya civarları sıcak. 38 dereceye çıkmış Malatya'da. Marmara Bölgesi'nde normal sıcaklıklar. 30 derece civarında.

Şunu söyleyeyim; Bu sıcaklıklar yükselecek diyoruz güneyde. Özellikle Antalya ve Adana'da 38- 40 derecelere varacak bir sıcaklıklar var. Nem de düşüyor. Nem de yüzde 20'nin altına düşüyor. Bu orman yangını riskini bize söylüyor. Aman diyoruz! Özellikle hatırlarız Manavgat orman yangını 3-4 sene önceydi. Akdeniz bölgesi çok riskli orman yangını açısından."