'Arap Emrah' suç örgütüne darbe: 8 ilde eş zamanlı operasyonda 34 gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Arap Emrah' lakabıyla bilinen Emrah Sever’in liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 52 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda, dördünün ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. Örgüt adına hareket ettikleri değerlendirilen şüphelilerin '6136 Sayılı Kanun’a muhalefet', 'gasp', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'mala zarar verme' suçlarına karıştıkları tespit edildi.

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38 SANAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kocaeli, Mardin, Diyarbakır, Çanakkale, Muş ve Trabzon’un da aralarında bulunduğu 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, farklı çaplarda çok sayıda fişek ve 272 bin lira ele geçirildi. Ayrıca suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 38 sanal medya hesabına erişimin engellenmesi için ilgili mercilere talepte bulunuldu.

34 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan şüphelilerin, Abdulkerim Boz, Ağa Akdeniz, adli süreçteki çocuklar A,V.E ve M.E.B, Ali Eren Gezerli, Ali Güloğlu, Atakan Sekmen, Babacan Bingöl, Barış Sanır, Berkand Tosun, Canpolat İşler, Celal Çelik, Davut Kırmızı koyun, Doğukan Arslan, Fatih Savcı, Furkan Özkiliç, Furkan Uzcan, Halil İbrahim Tunç, İbrahim Aydar, Kadir Kaya, Mikail Tağ, Muhammet Aydar, Ozan Erdem, Özgün Yaman, Serkan Tonğ, Talip Aydar, Ufuk Aktaş, Umut Can Altın, Umut Çetin, Veysel Aytaç, Yoldaş Gezer, Yusuf Çelik, İbrahim Enfal Atalay ve Murat Kır olduğu öğrenildi.

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