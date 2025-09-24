Aranması olan şüpheli polisin dikkati sayesinde yakalandı! Kardeşinin kimliğini vererek kurtulmaya çalıştı

Haberin Devamı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde polis uygulamasına takılan sürücü S.Ö. (34) kimliğinin yanında olmadığını belirterek ekipleri yanıltmak için kardeşinin kimlik numarasını verdi. Polis ekiplerinin dikkati üzerine şahıstan parmak izi alındı. Yapılan parmak izi doğrulaması sonucu şahsın verdiği kimlik numarası kardeşine ait olduğu tespit edildi. Ayrıca S.Ö’nün kimlik numarasını verdiği kardeşinin de daha önceden polis ekiplerince alkollü araç kullanma sebebi ile ehliyetinin alındığı öğrenildi.

Kimliğini polisten gizleyen S.Ö’nün ise hakkında uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçlarından aranması olduğu tespit edildi.

Ayrıca S.Ö’ye ehliyetsiz araç kullanmak ve ehliyetini ibraz etmemekten toplam 2 bin 167 lira para cezası uygulandı. Şahıs işlemlerinin ardından asayiş ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı.