Aranıyorlar

İstanbul'a geldiği belirlenen örgütün yöneticilerinden Üst Şura üyesi Mehmet Sudan, eylemlerde tetikçilik yapan askeri kanat üyeleri Mehmet Ali Alabalık, Murat Aktaş ve Haşim Alabalık da aranıyor. Daha önce Doğu ve Güneydoğu'da yapılanmaya çalışan örgüt, bu bölgelerde düzenlenen seri operasyonlarla sıkıştı. Bölgedeki faaliyet alanı daralan örgütün, bu nedenle İstanbul'a yöneldiği bildirildi.

HİCRET ETMİŞLER

Hizbullah'ın operasyonlarda büyük güç kaybettiğini ve ekonomik desteğinin tamamen kesildiğini de kaydeden yetkililer, ‘‘Bölgeden artık para toplayamayan örgüt bu sorununu çözmek için batı illerine yöneldi. Örgüt kendi tabiriyle de buna 'hicret' diyor. Batı illerine yerleşmeye çalışan örgüt gelir kaynakları kısılınca, bu kez de zengin işadamlarını kaçırma ve bazı vakıflardan zorla para almaya çalışıyor’’ dediler. Diyarbakır Valisi Cemil Serhadlı ise konuyla ilgili şunları söyledi:

DESTEK EKİBİ

‘‘İstanbul'daki operasyon ve çatışma, örgütün ne boyuta ulaştığını tüm Türkiye'ye gösterdi. İstanbul'daki operasyona Diyarbakır'dan da bir ekip gönderildi. Daha önce de bir ekip gönderilmişti. Ekibin yapılan operasyonlara da katkısı var. Yani ev tespit aşamasında değil, onlar küçük iş, ama örgütün ne olduğu aşamasında büyük katkıları var. İstanbul'dan gelen talep üzerine buradan giden ekip, örgüt hakkında genel bilgiler, detaylar, onların eksik kaldığı noktalarda tamamlayıcı bilgiler verdi. Şu anda da ekip orada zaten. İstanbul'daki operasyonlarda sağ yakalanan teröristlerden birinin Diyarbakırlı olduğu belirtildi. Yakında İstanbul Emniyeti bunu zaten açıklayacaktır.’’

Öldüğü kesinleşti

Çatışmada öldürülen teröristin Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu olduğu kesinleşti. Velioğlu'na, Adli Tıp Kurumu'nda, Fatih Cumhuriyet Savcısı Mehmet Güner gözetiminde iki buçuk saat süren otopsi yapıldı. Kimsenin sahip çıkmadığı cesedin, 50 yaşın üzerinde, sakallı, kalın kaşlı, alnı açık olduğu belirtildi. Vücudunda 7'si şarapnel parçası, 6'sı da mermi çekirdeği deliği olmak üzere toplam 13 yara bulunan teröristin sol ayağının bomba patlaması sonucu parçalandığı ifade edildi. Deliklerden 7'sinin, vücudun bir tarafından girip, diğer tarafından çıktığı anlaşıldı.

O olmasaydı çatışmazdık

Operasyonda sağ ele geçirilen Edip Gümüş'ün Hizbullah'ın İçanadolu-Ege ve Marmara sorumlusu olduğu, Cemal Tutar'ın ise Hizbullah'ın askeri kanat sorumlusu olduğu bildirildi. Sağ yakalanan iki terörist, ‘‘Evde Velioğlu olmasaydı polise silah çekmezdik, çatışmaya girmezdik. Sırf Velioğlu'nu kurtaralım diye polise silah sıktık. Zaten Velioğlu ölünce hemen teslim olduk’’ dediler.

Eski Akıncı

Hizbullah örgütünün en tehlikeli kanadı olan 'İlim Grubu'nun başındaki adam olarak tanınan Hüseyin Velioğlu, 1952 Batman Gercüş doğumlu. Batman Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 08.07.1981 gün ve 1981/65-198178 sayılı kararı ile 'Durmaz' olan soyadını, 'Velioğlu' olarak değiştirdi. Batman Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 09.05.1978 gün ve esas 1978/27-1978/61 sayılı kararı ile de doğum tarihini, 1952'den 1955'e çıkardı. Abdullah Öcalan'la birlikte, 1980 öncesi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde (SBF) öğrenim gördü. Fakülteden yakın arkadaşlarına göre okul döneminde, Mısır merkezli ‘İhvan-ı Müslümin’ (Müslüman Kardeşler) sempatizanıydı. Güneydoğu'da 1950'lerde bir dönem hareketlenen Müslüman Kardeşler'in yerel önderlerinden feyz aldığı söyleniyordu. Hizbullah'ın tohumlarının atıldığı Milli Türk Talebeler Birliği (MTTB) ve Necmettin Erbakan'ın genel başkanlığını yürüttüğü o dönemin Milli Selamet Partisi'nin gençlik kolu olarak çalışan Akıncılar içinde çalıştı. 1979 yılında, Hüseyin Velioğlu, Edip Gümüş, İsa Altsoy, Molla İhsan Yeşilırmak, Süleyman Direk, Hasan Dalgıç ve Burhan Başçı, Müslüman Kardeşler Örgütü benzeri bir yapıya sahip olan Hizbullah terör örgütünü Batman'da kurdular. 1980'den itibaren yaşamını Diyarbakır'da sürdürmeye başladı. 1987 yılından sonra, o dönemde Menzil Kitabevi çevresinde fikri çalışmalar yürüten gruptan ayrılarak Batman'a geçti. Batman'da, örgütün en şiddetli eylemlerini gerçekleştiren İlim Kanadı'na adını verecek olan İlim Kitabevi'ni açtı. 1991'de eyleme başlayan, örgüt içinde ılımlı bilinen ‘Menzil’ grubunu tasfiye etti. Şiddet yanlısı bilinen ‘İlim’ kanadı olarak eylemlerini yoğunlaştırdı. 12 Temmuz 1998'de öldürüldüğü haberleri yayıldı ama Kuzey Irak'ta yaşadığı ortaya çıktı.

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