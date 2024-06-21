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‘Arananlar listesi’ndeki PKK’lılara operasyon

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#Ali Yerlikaya#PKK#Milli Savunma Bakanlığı
‘Arananlar listesi’ndeki PKK’lılara operasyon
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı ve Batman kırsalındaki “Bozdoğan-43” operasyonlarında, 1’i Kırmızı, 3’ü Turuncu kategoride aranan 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya teröristlerle ilgili şu bilgileri verdi: “Doğubayazıt kırsalında etkisiz hale getirilen terörist, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan ‘Şehmus Malazgirt’ kod adlı Yılmaz Öner’in, 27 güvenlik görevlisi ve 4 sivil vatandaşın şehit edildiği, 68 güvenlik görevlisi ve 2 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 18 eyleme katıldığı ve eylemlerin talimatlarını verdiği tespit edildi. Palamut köyü kırsalında etkisiz hale getirilen turuncu kategorideki teröristler ‘Şervan Botan’ kod adlı Şakir Erdemci, ‘Eylem’ kod adlı Hazret Kaçar ve ‘Nurhak’ kod adlı Nurettin Tekin ile ‘Axin’ kod adlı Zeynep Özkan adlı teröristin ise 1 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı, toplam 3 eyleme katıldıkları tespit edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.”◊ ANKARA

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IRAK’IN KUZEYİNDE 5 PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı da Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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#Ali Yerlikaya#PKK#Milli Savunma Bakanlığı

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