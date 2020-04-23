Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
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Aranan terör örgütü üyesi Van'da yakalandı
VAN'da PKK/KCK'ya üye olmak suçundan 8 yıldır aranan örgüt üyesi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen istihbarat doğrultusunda 8 yıldır terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan kişinin adresini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen jandarma, ismi açıklanmayan örgüt üyesini yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgüt üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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