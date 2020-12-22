Aranan katil zanlısı Adem K., Sakarya’da yakalandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi ile Düzce’nin Akçakoca ilçesi arasında kalan yolda 20 Ağustos'ta meydana gelen olayda, kara yolu kenarında duran otomobildeki Yavuz Beşikçi ve kız arkadaşı, uzun namlulu silahla ateş edilerek öldürüldü. Yavuz Beşikçi ve kız arkadaşının katil zanlıları arasında bulunan Adem K.’nin, Sakarya’nın Kocaali ilçesinde olduğu belirlendi. Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine Adem K.’yi yakaladı. Hakkında 'silahla tehdit', 'yaralama', 'birden fazla kişiyle birlikte yağma', 'iş yerinden geceleyin yağma', 'basit tehdit' ve 'kasten öldürme' suçlarından arama kaydı bulunan Adem K., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.