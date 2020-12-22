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Onur GÜDEN/KOCAALİ (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 22.12.2020 - 17:07 | Son Güncelleme:

Aranan katil zanlısı Adem K., Sakarya’da yakalandı

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Aranan katil zanlısı Adem K., Sakarya’da yakalandı
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Zonguldak’ta 2 kişinin ölümüyle ilgili şüpheli olarak aranan Adem K., Sakarya’nın Kocaali ilçesinde jandarma operasyonuyla yakalandı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi ile Düzce’nin Akçakoca ilçesi arasında kalan yolda 20 Ağustos'ta meydana gelen olayda, kara yolu kenarında duran otomobildeki Yavuz Beşikçi ve kız arkadaşı, uzun namlulu silahla ateş edilerek öldürüldü. Yavuz Beşikçi ve kız arkadaşının katil zanlıları arasında bulunan Adem K.’nin, Sakarya’nın Kocaali ilçesinde olduğu belirlendi. Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine Adem K.’yi yakaladı. Hakkında 'silahla tehdit', 'yaralama', 'birden fazla kişiyle birlikte yağma', 'iş yerinden geceleyin yağma', 'basit tehdit' ve 'kasten öldürme' suçlarından arama kaydı bulunan Adem K., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 

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