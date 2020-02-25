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Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2020 - 17:26,Son Güncelleme:/

Aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı

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Aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı
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MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, 2 ayrı suçtan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serhat B. (37), saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Basit yaralama ve tutuklunun kaçması' suçlarından 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Serhat B.'nin Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Bugün düzenlenen operasyonla yakalanan Serhat B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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