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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 14.02.2020 - 10:19,Son Güncelleme:/

Aranan hükümlü, kahvede oyun oynarken yakalandı

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Aranan hükümlü, kahvede oyun oynarken yakalandı

ADANA'da, 'yağma' suçundan kesinleşmiş 55 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan Nurettin Ok (59), kahvede kağıt oyunu oynarken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'yağma' suçundan kesinleşmiş 55 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan Nurettin Ok'un, Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'ndeki kahvede olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, üzerinde kimlik bulunamayan hükümlüyü kahvede kağıt oyunu oynarken yakaladı. Emniyete götürülen Nurettin Ok, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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