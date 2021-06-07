Aranan hükümlü gizli bölmede yakalandı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık, yaralama, uyuşturucu madde ticareti, silahla tehdit suçlarından 11 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.C.G.'nin Modernevleri Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda M.C.G. evde bulunamadı. Evin bahçesinde de arama yapan polisler, güvercin kulübesinde özel yapılmış gizli bölmeyi fark etti. Gizli bölmeyi açan ekipler, M.C.G.'yi yakaladı. Evinde 1 ruhsatsız tabanca da ele geçirilen M.C.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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