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Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)-
Haber Giriş: 17.06.2021 - 16:32 | Son Güncelleme:

Aranan DEAŞ şüphelisi Suriyeli, Kırklareli'de yakalandı

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Aranan DEAŞ şüphelisi Suriyeli, Kırklareli'de yakalandı

Kırklareli'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı bulunan Suriye uyruklu A.F., jandarma ekiplerince yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ'a yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, hakkında terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yakalama kararı bulunan Suriyeli A.F.'nin Kırklareli'de olduğu belirlendi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada, A.F.'nin merkez Üsküp beldesinde çalıştığını tespit etti. A.F., bulunduğu adreste gözaltına alınırken, hakkında soruşturma başlatıldı.

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