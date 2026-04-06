Araması vardı, kaçak diş tedavisi yaparken kaçak

Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 17:43

Bursa’da sağlıksız koşullarda diş tedavisi yaptığı belirlenen C.T., polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Diş hekimliği yetkisi bulunmayan diplomasız C.T.’nin 3 ayrı suçtan arandığı belirlenirken, poliklinikteki malzemelere ise el konuldu.

Olay, Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde meydana geldi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine sağlıksız şartlarda faaliyet gösteren diş polikliniğine baskın düzenledi.

KAÇAK POLİKLİK MÜHÜRLENDİ

Adreste yapılan kontrollerde, diş hekimliği yetkisi bulunmayan C.T.’nin hastalara müdahalede bulunduğu belirlendi. Ekipler, hakkında 3 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüpheliyi gözaltına aldı. Poliklinikte kullanılan çok sayıda tıbbi malzemeye el konulurken, iş yeri mühürlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi’ne sevk edilen C.T., buradaki değerlendirmelerin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelinin, ‘Diploması olmadığı halde, menfaat sağlamak amacıyla hasta tedavi etmek’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

