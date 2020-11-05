Aramalar sona erdi enkazlar kaldırılıyor

ELİF VE AYDA SEMBOL OLDU

Arama-kurtarma ekipleri enkazdan 107 kişiyi sağ çıkarttı. Doğanlar Apartmanı’nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ile Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan aynı yaştaki Ayda Gezgin, depremin simgesi oldu. Depremden birçok can dostu da sağ çıkarıldı. Depremin 65’inci saatinde ekiplerin hummalı çalışmaları sonucunda köpek Ares enkaz altından çıktı. Yılmaz Erbek Apartmanı’nın enkazından 97 saat sonra ise ‘Mestan’ isimli kedi kurtarıldı. Büyük oranda zarar gören veya yıkılan 17 binada yapılan arama kurtarma çalışmaları dün sona erdi. Enkazların kaldırılması için iş makineleriyle çalışmalara geçildi.

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla AFAD ve Türk Kızılay tarafından 4 bin 643 çadır, 64 genel maksat çadırı, 28 bin 574 battaniye, 17 bin 456 yatak, 9 bin 260 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 4 duş WC konteyner bölgeye sevk edildi.

114 CAN ALDI

İzmir’i vuran deprem cuma günü saat 14.51’de Seferihisar açıklarında meydana geldi. Depremin merkez üssüne yakın Seferihisar´da deniz taştı, küçük çaplı tsunami oluştu. Deniz suyu ilçenin cadde ve sokaklarını doldurdu, önüne ne gelirse sürükledi. İzmir’in tarihindeki en büyük depremlerinden biri olan 6.6’lık sarsıntıda, biri boğulma olmak üzere 114 kişi yaşamını yitirdi, 107 kişi enkaz altından kurtarıldı. Depremde ayrıca 22 tekne battı, 43’ü ise karaya oturdu. Deprem İzmir´in yanı sıra Ege ve Marmara bölgesindeki birçok ilde hissedildi. Yunanistan’ın Sisam adasında da 2 çocuk hayatını kaybetti.