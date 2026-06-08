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Arama çalışması başlatılmıştı: CHP'li ismin cansız bedeni bulundu

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Mustafa Erten#Karabük
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 10:09

Karabük’te düştüğü Filyos Çayı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in (72) cansız bedeni bulundu.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Pirinçlik-Çakırlar mahalleleri yakınında meydana geldi. CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten ile beraberindekiler, 78 ACD 559 plakalı otomobille Yenice ilçesinden Karabük yönüne giderken yol kenarında mola verdi. Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarındayken ayağının kaymasıyla suya düştü.

Arama çalışması başlatılmıştı: CHPli ismin cansız bedeni bulundu

Akıntıya kapılan Mustafa Erten, gözden kayboldu. Erten'in yanındakilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, gece saatlerinde Mustafa Erten'i bulmak için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sabaha kadar ara verilmeden sürdü. 

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Arama çalışması başlatılmıştı: CHPli ismin cansız bedeni bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Karabük’te düştüğü Filyos Çayı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten’in, saat 09.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Düştüğü noktaya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta hidroelektrik santralinin kapağına takılı halde bulunan Erten’in cansız bedeni, ekipler tarafından botla sudan çıkarıldı. Erten’in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Arama çalışması başlatılmıştı: CHPli ismin cansız bedeni bulundu

 

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#CHP#Mustafa Erten#Karabük

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