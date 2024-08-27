Arama çalışmalarında 6. gün geride kaldı... Kan izleri Narin’e ait çıkmadı

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DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta öğleden sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları, 6’ncı günde de aralıksız sürdü. Narin’in gittiği patika yolun yaklaşık 50 metre ilerisindeki tepede, evlerine yaklaşık 20 metre mesafede bulunan kayalıklarda yakınlarında önceki gün bulunan kan lekelerinin Narin Güran’a ait olmadığı, mahalledeki bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği belirlendi.

Ayrıca Narin’in 21 Ağustos’ta güvenlik kameralarına en son yansıdığı bölgede, 25 Ağustos’ta akşam saatlerinde arkadaşlarından 2’si ile canlandırma yapıldı. Pedagog eşliğinde yapılan canlandırmada çocuklar, Narin’i en son gördükleri yeri jandarmaya gösterdi. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve komandolar ayrıca dün akşam saatlerinde Narin’in ailesinin evinin de dahil olduğu 18 ev ile metruk yapılar ve samanlıklarda yeniden arama yaptı.

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12 BİN ARAÇ ARANDI

Küçük Narin’i arama çalışmaları, dün 6. günde de sürdü. Su seviyesi düşürülen sulama kanalında JAK ve AFAD dalgıçları çalışma yürütürken, mahalleden başlayarak 20 kilometrelik kanal boyunca arama yapıldı. Çalışmalar geniş alana yayılırken, ekipler mısır ve pamuk tarlalarında arama yaptı. Mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlar dahil olmak üzere toplamda 12 bin 550 araç arandı. Ayrıca Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ve takviye gelen diğer jandarma ekipleri tarafından 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Narin’in kaybolmasıyla ilgili 130 kişinin ifadesi alındı. Dün akşam saatlerinde evine 60 metre mesafedeki samanlıkta yer altı görüntüleme cihazıyla yapılan aramalarda da Narin’e ait bir iz bulunamadı.