Arama çalışmalarında 17. gün geride kaldı... Narin bu kez derede arandı

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DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta öğleden sonra Kuran kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran’dan bir daha haber alınamamıştı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Ayrıca Narin’in kaybolmadan önceki son görüntüleri, 21 Ağustos 15.15’te okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Arama çalışmalarında 22 Ağustos’ta Güran ailesinin evine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos’ta ise 2 kilometre mesafede 2 farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin’e ait olmadığı belirlendi. Narin Güran’ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin’e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı. Bu kez Narin’in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Güran’ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin’in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen Salim Güran, ‘kasten öldürme’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklandı.

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MAHALLE 8 KEZ ARANDI

Narin Güran’ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır’daki özel ekiple, Ankara’dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürüttü. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı. Ancak Narin’e dair bir ize rastlanmadı.

Çalışmaların 15’inci gününde mahalle mezarlığında, özellikle yakın zamanda defnedilenlerin mezarları olmak üzere soruşturma savcısı eşliğinde jandarma tarafından yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.

DEREYE YOĞUNLAŞILDI

Dün, çalışmaların 17’nci gününde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi’nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, mahalleye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta belirledikleri bir noktadan köye doğru arama çalışmalarına başladı. İz takip köpekleri dere kenarında iz sürerken, dalgıç ekipler de uzun şişler yardımıyla su içerisinde arama yaptı.