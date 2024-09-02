Arama çalışmalarında 12 .gün geride kaldı... Komandolar delil aradı

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DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta öğleden sonra Kuran kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran’dan bir daha haber alınamamıştı. Yapılan arama çalışmalarında bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Narin’i arama çalışmalarında 22 Ağustos’ta evlerine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos’ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran’a ait olmadığı belirlendi.

AMCANIN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında Narin Güran’ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin’e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, bu kez Narin’in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı S.G. de önceki gün gözaltına alındı. S.G.’nin aracından alınan DNA örneklerinin, Narin’in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirtildi. S.G.’nin işlemleri Jandarma Komutanlığı’nda devam ediyor.

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Öte yandan Narin’i arama çalışmaları dün 12’nci gününde jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aralıksız sürdürülürken, çok sayıda jandarma komando da araziye indi.

TARLADA ELBİSE BULUNDU

Komandolar, Tavşantepe Mahallesi’ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkisinde arazide arama çalışması gerçekleştirdi. Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

Ekipler çalışmaları mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir bölgede yoğunlaştırdı. Ekili mısır ve buğday biçili tarlaların olduğu bölgeye gelen çok sayıda ekip, iz arama köpekleri ve iş makineleriyle çalışma başlattı.

AMCASI TELEFONU TEMİZLEDİ İDDİASI

Gözaltında bulunan amca S.G.’nin telefonunun Narin’in kaybolması sonrası 1 saat boyunca kapalı olduğu, Narin’in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve cep telefonundaki tüm mesaj ve aramaları, yüklediği bir uygulama aracılığıyla sildiği iddiaları ortaya atıldı.