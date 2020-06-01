Restoran, kafeler ve kitapçılarda her şey değişti! Aralıklı yemek
Sağlık Bakanlığı restoranlar, kafeler, tatlıcılar ve börekçiler için ‘uyum rehberi’ hazırladı. Rehber, yeme içme alanı olan dinlenme tesisleri, kitapçılar ve büfeleri de kapsarken dün lokantalarda masalar arasında 1.5 metre, sandalyeler arasında 60 santim bırakıldı.
KAPASİTEYE GÖRE GİRİŞ
* Tesis işletmecileri sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlü olacak. Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanacak, kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek.
* Misafir kabulünde valeler tarafından eldiven kullanılmayacak, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra eller temizlenecek.
* Valeler araçlara maskesiz binmeyecek.
GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILACAK
* Misafirlere tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulanacak. 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde misafir işletmeye alınmayarak, sağlık kuruluşuna başvurması sağlanacak.
* Tesis girişlerinde el antiseptiği bulundurulacak ve misafirlerin ellerini temizleyerek girişleri sağlanacak.
* Maskesiz müşteri içeri alınmayacak. Misafirin yanında yoksa verilmek üzere maske bulundurulacak. Misafirlerin yeme-içme faaliyeti dışında ve masadan her kalktıklarında maske takması sağlanacak.
* Asansörlerin içine birer metre ara ile sosyal mesafe yer işaretleri yapılarak, toplam kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla kapasitesi belirlenecek.
AYNI AİLE- GRUBA SOSYAL MESAFE YOK
* Sıra oluşabilecek her yerde (lavabo önleri, varsa sigara içme alanları vb.) 1.5 metrelik işaretlemeler yapılacak. Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olan veya bir grup olarak gelenlere uygulanmayacak.
* Masalar arası mesafe her yönden 1.5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenecek.
* Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanacak. Masa yanlarına sandalye konulmayacak.
* Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda çapraz oturma düzeni uygulanacak veya karşılıklı oturma mesafesinin arttırılması amacıyla iki masa birleştirilerek kullanılacak.
* Yan yana tek kişilik oturma düzeni olan bar masası şeklindeki masalarda sandalyeler arası mesafe bir metre olacak şekilde düzenlenecek. Personel ile müşterinin doğrudan yüz yüze kaldığı bar masaları kullanılmayacak.
* Açık büfenin misafir tarafına misafir erişimini engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılacak, servis ise personel tarafından sunulacak.
* Çay/kahve makinesi, su sebilleri kaldırılacak.
* Masa ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü gibi malzemeler her misafir kullanımından sonra dezenfekte edilecek. Tek seferlik şeker, tuz, baharat, kullanılacak.
BULAŞIK MAKİNEDE YIKANACAK
* Bütün gıdalar kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı şekilde saklanacak.
* Çapraz bulaşmayı önlemek için, işlem görmemiş gıda maddeleri ile hazırlanmış gıdalar mutfakta birbirlerinden ayrı yerlerde muhafaza edilecek.
* Servis malzemeleri (tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak gibi) bulaşık makinesinde yıkanacak. Mutfak personeli çalışma esnasında iş kıyafeti ve kişisel koruyucu ekipman kullanacak, ellerini düzenli olarak yıkayacak.
* Klima ve havalandırma sistemlerinin filtreleri periyodik olarak değiştirilecek. Klimalar yüzde 100 dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılacak.
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