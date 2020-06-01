Restoran, kafeler ve kitapçılarda her şey değişti! Aralıklı yemek

KAPASİTEYE GÖRE GİRİŞ

* Tesis işletmecileri sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlü olacak. Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanacak, kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek.

* Misafir kabulünde valeler tarafından eldiven kullanılmayacak, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra eller temizlenecek.

* Valeler araçlara maskesiz binmeyecek.

GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILACAK

* Misafirlere tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulanacak. 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde misafir işletmeye alınmayarak, sağlık kuruluşuna başvurması sağlanacak.

* Tesis girişlerinde el antiseptiği bulundurulacak ve misafirlerin ellerini temizleyerek girişleri sağlanacak.

* Maskesiz müşteri içeri alınmayacak. Misafirin yanında yoksa verilmek üzere maske bulundurulacak. Misafirlerin yeme-içme faaliyeti dışında ve masadan her kalktıklarında maske takması sağlanacak.

* Asansörlerin içine birer metre ara ile sosyal mesafe yer işaretleri yapılarak, toplam kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla kapasitesi belirlenecek.

AYNI AİLE- GRUBA SOSYAL MESAFE YOK

* Sıra oluşabilecek her yerde (lavabo önleri, varsa sigara içme alanları vb.) 1.5 metrelik işaretlemeler yapılacak. Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olan veya bir grup olarak gelenlere uygulanmayacak.

* Masalar arası mesafe her yönden 1.5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenecek.

* Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanacak. Masa yanlarına sandalye konulmayacak.

* Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda çapraz oturma düzeni uygulanacak veya karşılıklı oturma mesafesinin arttırılması amacıyla iki masa birleştirilerek kullanılacak.

* Yan yana tek kişilik oturma düzeni olan bar masası şeklindeki masalarda sandalyeler arası mesafe bir metre olacak şekilde düzenlenecek. Personel ile müşterinin doğrudan yüz yüze kaldığı bar masaları kullanılmayacak.

* Açık büfenin misafir tarafına misafir erişimini engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılacak, servis ise personel tarafından sunulacak.

* Çay/kahve makinesi, su sebilleri kaldırılacak.

* Masa ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü gibi malzemeler her misafir kullanımından sonra dezenfekte edilecek. Tek seferlik şeker, tuz, baharat, kullanılacak.

BULAŞIK MAKİNEDE YIKANACAK

* Bütün gıdalar kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı şekilde saklanacak.

* Çapraz bulaşmayı önlemek için, işlem görmemiş gıda maddeleri ile hazırlanmış gıdalar mutfakta birbirlerinden ayrı yerlerde muhafaza edilecek.

* Servis malzemeleri (tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak gibi) bulaşık makinesinde yıkanacak. Mutfak personeli çalışma esnasında iş kıyafeti ve kişisel koruyucu ekipman kullanacak, ellerini düzenli olarak yıkayacak.

* Klima ve havalandırma sistemlerinin filtreleri periyodik olarak değiştirilecek. Klimalar yüzde 100 dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılacak.