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İSTANBUL'DA KAR VE ÖRTÜ NE ZAMAN BEKLENİYOR?

Adil Tek'e göre 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında ülkenin batı kesimlerinden başlayarak genelinde bir soğuk hava dalgası etkili olacak ve aralık ayının ilk iki haftasında sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek.

30 Kasım- 7 Aralık aralığında Marmara'da ortalamaların en az 2-3 derece altına inecek sıcaklıkların daha çok Trakya kesiminde kar olasılığı doğuracağını belirten Tek, İstanbul için tabloyu şöyle çizdi: "Kuzeyli akışlarla gelen sistemler kar bırakabiliyor ancak İstanbul'da deniz suyu sıcaklığı ve şehir ısı adası etkisi kar olasılığını zayıflatıyor. 30 Kasım ile 7 Aralık arasında İstanbul'da havada belki kar görülebilir, fakat örtü yapacak gerçek bir kar yağışı için kısa vadede görünüm zayıf."

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7-14 Aralık haftasında da sıcaklıkların Trakya ve yurt genelinde ortalamaların altında seyredeceğini, rakımı yüksek yerlerde kar ihtimalinin süreceğini aktaran Adil Tek; aralık ayının üçüncü haftasında normallere dönen sıcaklıkların, son haftasında batıda yükselişe geçeceğini ve yeni yıla girerken sert bir kış tablosu beklenmediğini ifade etti.

"SICAK GEÇEN GÜNLERİN SAYISI SOĞUK GÜNLERDEN FAZLA OLACAK "

İklim modellerinin ve anomalilerin mevcut kışı geçen yıla benzettiğini vurgulayan uzman isim, büyük şehirlerde yaşayanların yeni yılı karla karşılama ihtimalinin düşük göründüğünü söyledi. Tek, kışın genel karakterini şu sözlerle özetledi:

"ECMWF'nin haftalık anomalileri ve NOAA bünyesindeki CFS gibi mevsimsel iklim modelleri bölgemizde sıcaklıkları ortalamaların üzerinde gösteriyor. Yaz gibi bir sıcaktan söz etmiyoruz elbette; kendi ortalamalarına göre sıcak geçen günlerin sayısı soğuk günlerden fazla olacak. Yani geçen kış gibi bu kış da daha çok ılıman geçecek. Ancak bu, hiç kar yağmayacağı ya da bir iki gün çok sert geçişler yaşanmayacağı anlamına gelmez. Kısa süreli, hayatı etkileyebilecek sert sistemler yine görülebilir."

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14 EKİM BENZERİ KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ VAR MI?

Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan kuvvetli yağışların ardından benzer sistemlerin tekrarlayıp tekrarlamayacağına da değinen Adil Tek, deniz suyu sıcaklıklarındaki düşüşe dikkat çekti. Kuvvetli yağışları besleyen geri besleme mekanizmasının yüksek deniz suyu sıcaklıklarıyla bağlantılı olduğunu belirten Tek, deniz suyunun belli seviyelere inmesiyle birlikte önümüzdeki süreçte 14 Ekim şiddetinde yağış beklentisinin azaldığını, ancak kuzey ve doğu kesimlerde yağış geçişlerinin süreceğini kaydetti.

BÖLGE BÖLGE HAFTA SONU VE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HAVA TAHMİNLERİ

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Mevcut yağışlı sistemin çarşamba akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan yurdu terk ettiğini söyleyen Tek, perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmediğini, hafif sis ve pusla birlikte sıcaklıklarda hafif bir artış yaşanacağını aktardı. Haftanın devamı ve üç büyük il için öne çıkan detaylar ise şöyle:

İstanbul: Perşembe parçalı bulutlu ve 5-13 derece aralığında geçecek; lodosla birlikte gece sıcaklıkları yükselmeye başlayacak. Cuma parçalı çok bulutlu (16-11 derece), cumartesi çok bulutlu ve kapalı (17-12 derece) bir hava bekleniyor. Pazar günü kuvvetli rüzgarlarla birlikte hafif yağmur geçişleri görülecek. Önümüzdeki hafta ise sıcaklıkların yeniden 7-8 derecelere, gece 3-4 derecelere inmesiyle birlikte aralık ayının ilk günlerinde akşam/gece saatlerinde havada hafif kar ihtimali gündeme gelebilir.

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Ankara: Gece sıcaklıkları eksilere inmeye başlarken, 30 Kasım gecesi ve 1 Aralık’tan sonra kar yağışı ihtimali belirginleşiyor.

İzmir: Cumartesi gününe kadar yağış beklenmezken, pazar günü hafif yağış ve güneyli rüzgarlarla birlikte sıcaklıkların 18 derecelere kadar çıkması öngörülüyor. Pazartesi gününden itibaren ise yeniden düşüş eğilimi öne çıkıyor.

Doğu Anadolu ve Karadeniz: Çarşamba gecesi itibarıyla Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'deki yağışlar sona eriyor; perşembe, cuma, cumartesi ve pazar gününün büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Pazar gününden itibaren ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yeni yağışlı süreç başlıyor.