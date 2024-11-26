Aralık ayında hava nasıl olacak? İstanbul’da kar bekleniyor mu? ‘Soğuk hava cumartesi gününe kadar devam edecek, sonra da…’

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Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Hafta sonundan itibaren sıcaklık 10 ila 15 derece düşerken, yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevcut hava koşullarının bu hafta da devam edeceğini bildirirken, bazı şehirlerde sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.



Yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde havanın kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



* Peki soğuk hava ve kar yağışı aralık ayı boyunca da devam edecek mi?

* Özellikle İstanbul’da kar yağışı olacak mı?



İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir ile mercek altına aldık.



‘AZOR YÜKSEK BASINCI TÜRKİYE İÇİN OLUMLU SONUÇLAR DOĞURDU’



Öncelikle bir anda oluşan soğuk havanın nedenlerine değinen Dr. Güven Özdemir, “Kasım ayının ilk haftalarında Azor yüksek basıncı ve Afrika kökenli hava akımlarının etkisi altında, oldukça kısa dönemlerle mevsim normallerinin altında kurak bir dönem geçirdik. Ancak, kasım ayının son 15 gününde Azor yüksek basıncının Orta Avrupa’nın kuzey kesimlerine kadar sokulması ve kalıcı hale gelmesi, Türkiye için olumlu sonuçlar doğurdu” dedi. Özdemir, şöyle devam etti;



“Bu durum, kutup soğuklarının ve yağışlı havanın Balkanlar üzerinden ve Kuzey Ege’den ülkemize akmasına neden oldu. Son günlerde art arda gelen alçak basınç sistemleri, önce kuvvetli lodosu ardından soğuk cephe yağışları ve rüzgârın karayele dönmesiyle kuvvetli fırtınaların etkisini artırarak havayı 10-15 derece kadar soğuttu. Ayrıca, deniz seviyesinde yoğun yağmur ve karla karışık yağmur ile yüksek kesimlerde kısa süreli kar yağışları yaşandı.”







‘SOĞUK HAVA CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK’



Bu soğuk ve yağışlı sistemin doğuya doğru ilerleyerek devam edeceğinin altını çizen Dr. Güven Özdemir, “Bugünden itibaren ülkemizin büyük bir bölümünde, gece saatlerinde ve sabahın erken saatlerinde sis ve pus görülecek. Yolların buzlanma riski de artacak. Vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önem arz ediyor. Soğuk havanın ise cumartesi gününe kadar aralıksız devam edeceğini söyleyebilirim. Tarımla uğraşanların don olayı için şimdiden acil tedbir almaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.



ARALIK AYINDA HAVA NASIL OLACAK?



Aralık boyunca havanın genel olarak nasıl olacağına da değinen Dr. Güven Özdemir, “Kasım ayından itibaren kutup girdabının yavaşlaması ve jet akımlarının bozulması, kutup bölgelerinden soğuk havanın güneye doğru salınım yapmasına neden oldu. Bu durum, kuzeybatıdan ve kuzeyden ülkemize doğru soğuk havanın akmasıyla birlikte deniz etkisi ile aralık ayında da aralıklarla yağış getirme eğilimini artıracaktır. Geçen yıla göre daha soğuk ve yağışlı bir aralık ayı bekliyoruz” şeklinde konuştu.





İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK? KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK Mİ?



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Ayrıca, doğal iklim döngüsünün bir parçası olan ‘La Niña’nın aşırı hava olaylarına neden olabildiğini de hatırlatan Özdemir,dedi.Bu yıl yurt genelinde en az iki ya da üç kez etkin kar yağışı beklendiğini söyleyen Dr. Güven Özdemir,ifadelerini kullandı.