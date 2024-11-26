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Aralık ayında hava nasıl olacak? İstanbul’da kar bekleniyor mu? ‘Soğuk hava cumartesi gününe kadar devam edecek, sonra da…’

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar Yağışı
Aralık ayında hava nasıl olacak İstanbul’da kar bekleniyor mu ‘Soğuk hava cumartesi gününe kadar devam edecek, sonra da…’
İsmail SARI
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 08:55

Yağışsız geçen günlerin ardından Türkiye genelinde sağanak ve kar hâkim olurken, hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara bile verildi. Uzmanlar soğuk ve yağışlı havanın cumartesi gününe kadar devam edeceğini söylüyor. Peki soğuk hava ve kar yağışı aralık ayı boyunca da devam edecek mi? Özellikle İstanbul’da kar yağışı olacak mı? İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, hurriyet.com.tr’ye anlattı.

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Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Hafta sonundan itibaren sıcaklık 10 ila 15 derece düşerken, yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevcut hava koşullarının bu hafta da devam edeceğini bildirirken, bazı şehirlerde sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde havanın kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

* Peki soğuk hava ve kar yağışı aralık ayı boyunca da devam edecek mi?
* Özellikle İstanbul’da kar yağışı olacak mı? 

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir ile mercek altına aldık.

‘AZOR YÜKSEK BASINCI TÜRKİYE İÇİN OLUMLU SONUÇLAR DOĞURDU’

Öncelikle bir anda oluşan soğuk havanın nedenlerine değinen Dr. Güven Özdemir, “Kasım ayının ilk haftalarında Azor yüksek basıncı ve Afrika kökenli hava akımlarının etkisi altında, oldukça kısa dönemlerle mevsim normallerinin altında kurak bir dönem geçirdik. Ancak, kasım ayının son 15 gününde Azor yüksek basıncının Orta Avrupa’nın kuzey kesimlerine kadar sokulması ve kalıcı hale gelmesi, Türkiye için olumlu sonuçlar doğurdu” dedi. Özdemir, şöyle devam etti;

“Bu durum, kutup soğuklarının ve yağışlı havanın Balkanlar üzerinden ve Kuzey Ege’den ülkemize akmasına neden oldu. Son günlerde art arda gelen alçak basınç sistemleri, önce kuvvetli lodosu ardından soğuk cephe yağışları ve rüzgârın karayele dönmesiyle kuvvetli fırtınaların etkisini artırarak havayı 10-15 derece kadar soğuttu. Ayrıca, deniz seviyesinde yoğun yağmur ve karla karışık yağmur ile yüksek kesimlerde kısa süreli kar yağışları yaşandı.”

Aralık ayında hava nasıl olacak İstanbul’da kar bekleniyor mu ‘Soğuk hava cumartesi gününe kadar devam edecek, sonra da…’


‘SOĞUK HAVA CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK’

Bu soğuk ve yağışlı sistemin doğuya doğru ilerleyerek devam edeceğinin altını çizen Dr. Güven Özdemir, “Bugünden itibaren ülkemizin büyük bir bölümünde, gece saatlerinde ve sabahın erken saatlerinde sis ve pus görülecek. Yolların buzlanma riski de artacak. Vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önem arz ediyor. Soğuk havanın ise cumartesi gününe kadar aralıksız devam edeceğini söyleyebilirim. Tarımla uğraşanların don olayı için şimdiden acil tedbir almaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ARALIK AYINDA HAVA NASIL OLACAK?

Aralık boyunca havanın genel olarak nasıl olacağına da değinen Dr. Güven Özdemir, “Kasım ayından itibaren kutup girdabının yavaşlaması ve jet akımlarının bozulması, kutup bölgelerinden soğuk havanın güneye doğru salınım yapmasına neden oldu. Bu durum, kuzeybatıdan ve kuzeyden ülkemize doğru soğuk havanın akmasıyla birlikte deniz etkisi ile aralık ayında da aralıklarla yağış getirme eğilimini artıracaktır. Geçen yıla göre daha soğuk ve yağışlı bir aralık ayı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Aralık ayında hava nasıl olacak İstanbul’da kar bekleniyor mu ‘Soğuk hava cumartesi gününe kadar devam edecek, sonra da…’


Ayrıca, doğal iklim döngüsünün bir parçası olan ‘La Niña’nın aşırı hava olaylarına neden olabildiğini de hatırlatan Özdemir, “Çok güçlü salınımlara sahip olan La Niña, Orta ve Doğu Pasifik Okyanusu’ndaki deniz yüzey sıcaklıkları ortalamanın altına düştüğünde meydana geliyor. Etkili olmaya başlamasıyla dolaylı olarak ülkemize gelecek alçak basınç sistemlerinin güçlenmesine neden olabilir” dedi.

İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK? KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK Mİ?

Geçtiğimiz hafta sonu soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğunlaşırken, şehir merkezinde de karla karışık yağmur gözlendi. Peki aralık ayında bu durum daha yoğun şekilde görülebilir mi?

Bu yıl yurt genelinde en az iki ya da üç kez etkin kar yağışı beklendiğini söyleyen Dr. Güven Özdemir, “Zaman zaman ekstrem hava olayları yaşayabiliriz. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da ülkemizin Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları görülebilir. Ayrıca, Trakya ve Marmara Bölgesi’nin de az da olsa kar yağışı alma ihtimalini göz ardı edemeyiz. Doğal olarak İstanbul’da da kar bekliyoruz ama şimdilik bu durum çok yoğun şekilde gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: iStock

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar Yağışı

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