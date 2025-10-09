Aralarından biri Durdu’nun katili... Düğünde 1361 kere kurşun sıkmışlar

Haberin Devamı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde 23 Ağustos’ta arkadaşının düğününe giden Durdu Tatar (22), havaya rasgele açılan ateş sırasında boynundan vuruldu. Hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alınan Tatar, 43 gün sonra 5 Ekim’de hayatını kaybetti.

‘BİZİM CANIMIZ YANDI BAŞKASININKİ YANMASIN’

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, kamera görüntüleri ve düğüne katılanların ifadesi doğrultusunda 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 6 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile 4 av tüfeği ele geçirildi. Düğün alanında yapılan incelemede ise 1361 mermi kovanı ile 32 av tüfeği kartuşu toplandı. Gözaltına alınan şüphelilerden C.K., D.A.K. ile A.D. tutuklanırken, ele geçirilen 6 tabanca ise balistik incelemeye gönderildi. Tatar ailesinin tek oğlu olan Durdu Tatar’ın ölümüne neden olan tabancanın balistik raporuyla ortaya çıkacağı belirtilirken, aile ise yaşananlara tepki gösterdi. Evinin önüne kurulan çadırda gözyaşlarıyla taziyeleri kabul eden Şazenuş Tatar, Durdu Tatar’ın tek oğlu olduğunu söyledi. Yetkililere seslenen Tatar, “O gün düğüne gidince başına bu olay geliyor. Ruhsatlı, ruhsatsız tüm silahların toplanmasını istiyorum. Benim canım yandı, başkalarının da canı yanmasın” dedi.