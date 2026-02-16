Aralarında Reynmen ve Çakal da var... İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 4 şüphelinin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı

Haberin Devamı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 5 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı. Buna göre, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Ahmet Can Dündar'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi. Raporda, Barış Murat Yağcı'nın test sonuçlarının ise negatif olduğu tespit edildi.

11 KİŞİ ADLİ KONTROL İLE SERBEST KALMIŞTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürüyülen soruşturma kapsamında 31 Ocak 2026’da yapılan eş zamanlı operasyon ile Hasan Can Kaya ve Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal’ın da arasında bulunduğu 11 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan 11 kişi daha sonra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

Kaya ve Aktaş’ın da arasında bulunduğu 11 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Hakimlik kararıyla şüpheliler hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol uygulanmıştı.

9 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI VERİLMİŞTİ

Öte yandan, 9 şüpheli hakkında yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verilmişti. Bu kişilerin Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı olduğu bilgisine ulaşılmıştı.