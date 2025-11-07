×
Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Aralarında Özgür Özel de var: 12 milletvekili için dokunulmazlık dosyası sunuldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 16:55

TBMM Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

 Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. 

Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle: 

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat. 

Özgür Özel'e ait 7 ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

