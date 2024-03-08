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Aralarında özel dedektif de var! MOSSAD'a bilgi satan şahıslar adliyeye sevk edildi

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#MİT#MOSSAD#İstihbarat
Aralarında özel dedektif de var MOSSADa bilgi satan şahıslar adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 10:25

MİT ve İstanbul emniyetinin ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan, aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail istihbaratı ile ilişkisi olduğunu tespit ettiği şüphelilerin İsrail'in hedefindeki kişilerden Türkiye'de bulunanlar hakkında bilgi derleyip topladığını ve bu bilgileri MOSSAD'a aktardığını belirledi. Bir süre şüpheli kişileri takip eden MİT, şüphelilerden 6'sının eski polis olduğunu, 2 kişinin ise özel sektörde çalıştığını belirledi. Grubun liderliğini ise eski emniyet amiri Hamza Tuhan Ayberk'in yaptığı saptandı. MİT'in çalışmalarının tamamlanmasının ardından İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Mart Salı günü, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Hamza Turhan Ayberk'in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, bu sabah sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#MİT#MOSSAD#İstihbarat

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