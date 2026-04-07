Aralarında Melek Mosso ve Mustafa Ceceli de var: Ünlülere uyuşturucu operasyonu

#Melek Mosso#Mustafa Ceceli#Narkotik
Aralarında Melek Mosso ve Mustafa Ceceli de var: Ünlülere uyuşturucu operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2026 09:22

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon yapıldı. Operasyonda Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'yle koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara” yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen aşağıda isimleri yazılı şüpheliler hakkında, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri icra edilmiş olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir.

İşte uyuşturucu soruşturmasında gözaltı kararı verilen isimler:

Simge SAĞIN, İbrahim ÇELİKKOL, Melek MOSSO, Deha BİLİMLİER, Mustafa CECELİ, Ersay ÜNER, Bengü ERDEN, Z. Aslı Sipahi HACISÜLEYMANOĞLU, İlkay ŞENCAN

#Melek Mosso#Mustafa Ceceli#Narkotik

BAKMADAN GEÇME!