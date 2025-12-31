×
HABERLER

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#CHP#Arnavutköy
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 10:59

ArnavutkÃ¶y'de dÃ¼zenlenen AK Parti GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°lÃ§e DanÄ±ÅŸma Meclisi'nde, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katÄ±lan 2 belediye meclis Ã¼yesi ile 150 parti Ã¼yesine rozet takÄ±ldÄ±.

ArnavutkÃ¶y Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, AK Parti ilÃ§e teÅŸkilatÄ±nÄ±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°lÃ§e DanÄ±ÅŸma Meclisi, teÅŸkilatÄ±n tÃ¼m kademelerini aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturdu.Â

Programa, AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Abdullah Ã–zdemir, ArnavutkÃ¶y Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa CandaroÄŸlu, AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ±, AK Parti ArnavutkÃ¶y Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Salim GÃ¶khan GÃ¼rek, kadÄ±n ve genÃ§lik kollarÄ± baÅŸkanlarÄ±, Ã¼Ã§ kademe yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri ile Ã§ok sayÄ±da teÅŸkilat mensubu katÄ±ldÄ±.Â 

DanÄ±ÅŸma Meclisi'nde, ArnavutkÃ¶y genelinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len teÅŸkilat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve saha faaliyetleri ele alÄ±nÄ±rken, teÅŸkilat mensuplarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶nerilerini doÄŸrudan paylaÅŸtÄ±.Â 

Program kapsamÄ±nda ayrÄ±ca CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katÄ±lan 2 belediye meclis Ã¼yesi ile 150 parti Ã¼yesine rozet takÄ±ldÄ±.Â 

Programda konuÅŸan Ä°l BaÅŸkanÄ± Ã–zdemir, AK Parti'nin istiÅŸare kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne ve kapsayÄ±cÄ± yapÄ±sÄ±na dikkati Ã§ekerek, parti kapÄ±larÄ±nÄ±n emeÄŸi ve samimiyetiyle gelen herkese aÃ§Ä±k olduÄŸunu vurguladÄ±.Â 

Ã–zdemir, ArnavutkÃ¶y teÅŸkilatÄ±nda sergilenen uyum ve birlikteliÄŸin sahaya gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, ArnavutkÃ¶y Belediyesi tarafÄ±ndan planlanan projelerde Ã¶nemli bir mesafe alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â 

Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa CandaroÄŸlu ise ilÃ§ede yaÅŸayanlar iÃ§in sunduklarÄ± vaatlerin yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ± 20 ay gibi kÄ±sa sÃ¼rede hayata geÃ§irmiÅŸ olmalarÄ±nÄ±n, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã§alÄ±ÅŸma temposunun gÃ¶stergesi olduÄŸunu sÃ¶yledi.

