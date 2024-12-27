Aralarında İstanbul da var: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi; 8 il için sarı kodlu alarm verildi

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Kış mevsimi iyiden iyiye kendini hissettiriyor. Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı hakim olurken megakent İstanbul'da da yağışlarla birlikte sıcaklıklarda sert düşüş yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük tahmin raporunda "İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Aynı zamanda Meteoroloji 8 il için sarı kodlu alarm verdi. Uyarı yapılan iller sırasıyla Bitlis, Çanakkale, Edirne, Hakkari, Kırklareli, Tekirdağ, Van, Şırnak oldu.

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YURTTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Ankara’nın kuzeyinin yüksekleri ile Çankırı çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Rize, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. .

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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ANKARA'DA SAĞANAK

Meteoroloji'nin günler öncesinden yağış uyarısında başkent Ankara'da, sabah saatlerinde yağmur başladı. Yağış kısa süreli etkili oldu.

VAN, MUŞ, HAKKARİ VE BİTLİS'TE KAR ETKİLİ OLDU

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu, şehir merkezlerinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Van'ın yüksek kesimlerinde sabah erken saatlerde başlayan kar, yaşamı olumsuz etkiledi. Başkale ilçesinde yoğun kar nedeniyle vatandaşlar ve öğrenciler yürümekte zorlandı, yaylalardaki küçükbaş hayvanlar ağıllara indirildi.

Çamlık mevkisinde de bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ve belediye ekipleri trafikte olumsuzlukların yaşanmaması için çalışma başlattı.

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Bahçesaray Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı Van-Bahçesaray yolu trafiğe kapatıldı.

MUŞ

Muş merkez, Varto ve Hasköy ilçelerindeki yüksek kesimlerinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte dün geceden bu yana etkili olan kardan dolayı merkezde 18, Varto'da 4, Hasköy ilçesinde 1 köy yolunun kapandığını belirtti.

Yentür, yolların açılması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Karayolları ekipleri ise dün gece kapanan Muş-Kulp kara yolunu ulaşıma açtı.

Malazgirt ilçesinde de sabah saatlerinde etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

Trafik ekipleri, sürücülerin araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulundu.

HAKKARİ

Hakkari'de de akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Vatandaşların ev ve iş yerlerinin önündeki karı temizlediği kentin farklı noktalarında sürücüler araçlarıyla yokuşları inip çıkmakta zorluk yaşadı.

Belediye ekipleri, çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar küreme çalışması yürüttü, trafik ekipleri de önlem aldı.

Karın etkili olduğu Yüksekova ilçesinde de vatandaşlar evlerinin önünde ve araçların üzerinde biriken karı temizledi, trafikte aksamalar yaşandı.

BİTLİS

Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karı temizledi, çocuklar ise kartopu oynadı.

Vatandaşlardan Erol Sarıgül de sabah saatleriyle etkisini gösteren kar yağışının devam ettiğini belirtti.