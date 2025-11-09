×
Gündem Haberleri

Aralarında İstanbul da var: 42 il için gök gürültülü sağanak alarmı! Meteoroloji gün gün paylaştı

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 09:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni yağış uyarısı geldi. Güncel hava durumu tahmin raporuna göre önümüzdeki haftada İstanbul dahil çok sayıda ilde sağanak yağış etkili olacak.

Güz yağışları bazı illerde beklenen seviyede görülmemiş ve barajlarda alarm verilerek su kesintilerine gidilmişti. Kış mevsimine de sayılı günler kaldı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre önümüzdeki haftada yurdun geniş kesiminde sağanak etkili olacak. Yağış beklenen iller arasında İstanbul da var. İşte 5 günlük tahmin haritasına göre yağış beklenen o iller. 

Pazar: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale 

Pazartesi: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale 

Salı: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Kütahya 

Çarşamba: Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Düzce, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Ardahan, Kars, Erzurum, Bayburt, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Karabük 

Perşembe: İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bursa, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Antalya, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Karaman, Konya 

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. 

RÜZGAR: Rüzgarın, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır. 

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 

BURSA °C, 24°C

Parçalı bulutlu 

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu 

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı bulutlu 

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu 

İZMİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu 

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı bulutlu 

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu 

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu 

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu 

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı bulutlu 

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu 

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu 

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu 

NEVŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu 

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 

BOLU °C, 21°C

Parçalı bulutlu 

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı bulutlu 

SİNOP °C, 20°C

Parçalı bulutlu 

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu 

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu 

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu 

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu 

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu 

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu 

KARS °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu 

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu 

VAN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu 

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu 

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu 

MARDİN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu 

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

