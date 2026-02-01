×
HABERLER

Aralarında Hasan Can Kaya ve Reynmen de var: Uyuşturucudan gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı

Aziz Özen
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan komedyen Hasan Can Kaya ile Reynmen lakaplı rapçi Yusuf Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli, "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürüyülen soruşturma kapsamında 31 Ocak 2026’da yapılam eş zamanlı operasyon ile Hasan Can Kaya ve Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş’ın da arasında bulunduğu 11 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan 11 kişi daha sonra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST KALDILAR

Kaya ve Aktaş’ın da arasında bulunduğu 11 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Hakimlik kararıyla şüpheliler hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol uygulandığı öğrenildi.

 

9 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI VERİLDİ

31 Ocak Cumartesi günü başsavcılıkça yapılan açıklamada, İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da arama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı kaydedilerek, sabah saatlerinde Hasan Can Kaya, rapçi Yusuf Aktaş (Reynmen), Rapçi Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla'nın gözaltına alındığı bildirilmişti. Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na (ATK) getirilmişti. Şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığına götürülmüştü. Öte yandan, 9 şüpheli hakkında yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verildiği öğrenildi. Bu kişilerin Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı,
Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı olduğu bilgisine ulaşıldı.

