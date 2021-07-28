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GeriGündem Aralarında hâkim, asker ve polisler de var... Hayatlarının şokunu yaşattılar: Detaylar ortaya çıktı
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Gündem
Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 28.07.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

Aralarında hâkim, asker ve polisler de var... Hayatlarının şokunu yaşattılar: Detaylar ortaya çıktı

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Adana merkezli 8 ilde online satış siteleri ve sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla aralarında hakim, asker ve polislerin de bulunduğu 93 kişiyi toplamda 250 bin lira dolandıran dolandırıcılık şebekesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Şebekenin lideri olduğu iddia edilen Serkan T. ile eşi Kübra T.'nin, günde 5 kişiyi dolandırdıkları belirlendi.

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  • Sahte ilanlarla dolandırmışlar 8 ilde eş zamanlı operasyon
  • Sahte ilanlarla dolandırmışlar 8 ilde eş zamanlı operasyon
  • Sahte ilanlarla dolandırmışlar 8 ilde eş zamanlı operasyon
  • Sahte ilanlarla dolandırmışlar 8 ilde eş zamanlı operasyon
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Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve online satış siteleri üzerinden oto yedek parça, telefon, oyun konsolu, bilgisayar, ekran kartı gibi eşyaların sahte ilanlarını verip, satıyor gibi yaparak aralarında hakim, polis ve askerlerin de bulunduğu 93 kişiyi yaklaşık 250 bin TL dolandıran şebekeyi deşifre etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, 'bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle ilan dolandırıcılığı' yaptığı değerlendirilen 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde operasyon yapıldı ve... THE END
Sabah saatlerinde operasyon yapıldı ve... THE END!

Ekipler, liderliğini Serkan T.’nin yaptığını belirlediği şebekeye, Adana merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, Konya ve Kütahya'da dün sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, Serkan T. ile eşi Kübra T.'nin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda cep telefonu, dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ve nakit para, diz üstü bilgisayar ile dijital materyallere el konuldu.

Aralarında hâkim, asker ve polisler de var... Hayatlarının şokunu yaşattılar: Detaylar ortaya çıktı

Kübra-Serkan T.'nin dolandırıcılığı bir meslek haline getirdikleri ve sahte ilanlar vererek günde 5 kişiyi dolandırıp, 500 TL elde ettikleri belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, polis, 7 şüpheliyi daha yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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