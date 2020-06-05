Aral Gölü nerede ve hangi ülkede? Aral Gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü

Dünyada önemli bir yere sahip olan göllerden birisi de Aral gölüdür. Aral Gölü Özbekistan ve Kazakistan ülkeleri arasında yer almaktadır.

Aral Gölü Nerede?

Dünyada bulunan ülkeler içerisinde birçok göl bulunmaktadır. Bulunan bu göllerin hepsi farklı özelliklere sahiptir. Aral gölü ise Batı Türkistan'da yer almaktadır. Aral gölü Türkmenistan ve Özbekistan sınırı arasında kalmaktadır. Asya kıtasında ikinci büyük göl olan Aral gölü, dünya sıralamasında ise dördüncü büyük göl olarak bilinmektedir.

Aral Gölü Hangi Ülkede?

Aral gölü Türkmenistan ve Özbekistan arasında bir bölgede yer aldığı bilinse de daha çok Özbekistan ülkesinde dahildir. Gölün büyük bir bölümü Özbekistan ülkesindedir. Aral gölünün güney tarafında bulunan Hazar Denizi ile bağlantısı bulunmaktadır. Ayrıca Karakum, Kızılkum ve Üstyurt çölleri ile çevrili bir göldür. Gölün bulunduğu alan yazları oldukça sıcak ve kurak geçmektedir. Bu sebeple akarsuların göle su taşımalarına rağmen buharlaşma daha fazladır. Aral gölü buharlaşmanın fazla olmasından dolayı gün geçtikçe küçülmektedir.

Aral Gölü Özellikleri

Aral gölü belli başlı özelliklere sahiptir. Bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

- Gölün en derin yeri 68 metrelik bir çukurdur.

- Aral gölünün yüksekliği 48 metredir.

- Hazar Denizinden yüksekliği ise 78 metredir.

- Aral gölünün genişliği 228 kilometredir. Uzunluğu ise 420 kilometredir.

- Tuzluluk derecesi düşük olan bir göldür.

- Aral gölünün kıyı kesiminde batı kıyıları diktir. Doğu ve güney kıyıları düz ve yassıdır. Kuzey kıyıları ise girintilidir.

- Amuderya ve Siri Derya nehirleri Aral gölüne dökülür.

- Etrafı çöldür. Bu sebeple yerleşim yoktur.

Aral Gölü Derinliği

Aral gölü en derin yeri dışındaki diğer yerler en fazla 20 metredir. En derin bölgesi ise bir çukur olup 68 metre derinliğindedir.

Aral Gölü Büyüklüğü

Aral gölü dünya sıralamasında dördüncü büyük göldür. Asya kıtası arasındaki ülkeler arasında ise ikinci büyük göl olarak yer almaktadır. Yüz ölçümü 64.500 km2 ile 68.700 km2 arasında değişmektedir.