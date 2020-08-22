Araknofobi veya Araknofobya nedir?

Araknofobi veya Araknofobya bir spesifik fobidir, Örümcek korkusuna verilen addır. zoofobi'nin (hayvanlardan korkma) bir türevidir, ayrıca en çok kişi tarafından duyulan fobidir. Araknofobisi olan insanların örümceklere olan tepkileri genelde mantıksız ve düzensiz olur (ve bazen kendilerine zarar verebilirler). Genelde örümceklerden çok korkar ve onları görünce panik atak geçirirler

Örümcek korkusu herhangi bir spesifik fobi'nin tedavi yöntemiyle tedavi edilebilir. Bu genelde korku duyduğu şeyle hastanın temas kurmasıyla sağlanır.