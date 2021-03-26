Arakan nerede? Yangın sonrası Arakan'ın son durumu

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

ARAKAN NEREDE?

Arakan Eyaleti resmî adıyla Rakhayn Eyaleti veya Rakhine Eyaleti, Myanmar'ın bir eyaletidir. Kuzeyinde Chin Eyaleti, doğusunda Magway Bölgesi ve Bago Bölgesi, doğusunda Ayeyarwady Bölgesi, batısında Bengal Körfezi, kuzeybatısında ise Bangladeş'in Chittagong İli bulunmaktadır. Eyaletin başkenti Sittwe şehridir.

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