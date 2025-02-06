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Araçtan inen kadını saçlarından sürükleyip kız çocuğunu darbettiler

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Kadına Şiddet#Darp
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 11:03

Adana'da çift oldukları tahmin edilen erkek ile kadın, aile üyesi olduğu düşünülen tartıştıkları kadını saçlarından sürükleyip hafif ticari araca bindirmeye çalıştı. Bu sırada çifte engel olmak isteyen kız çocuğu erkek tarafından darbedildi. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

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Olay, saat 09.00 sıralarında D-400 kara yolu Kürkçüler mevkisinde yaşandı. Aynı aileden oldukları düşünülen, kimlikleri belirlenemeyen çift ile kadın, hafif ticari araçta yolculuk yaparken tartışmaya başladı. Sürücüden aracı durdurmasını isteyen kadın araçtan indi.

Araçtan inen kadını saçlarından sürükleyip kız çocuğunu darbettiler

Araca binmeye ikna edemedikleri genç kadını darbeden çift, onu saçlarından sürükleyerek bindirmeye çalıştı. Bu sırada araçtaki kız çocuğu da inerek, çifte engel olmaya çalıştı. Adam, çocuğa tokat attı. Genç kadını araca bindiren çift daha sonra yolculuğa devam etti.

Araçtan inen kadını saçlarından sürükleyip kız çocuğunu darbettiler

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Yaşananları cep telefonuyla görüntüleyen çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu. Çiftin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Araçtan inen kadını saçlarından sürükleyip kız çocuğunu darbettiler

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#Adana#Kadına Şiddet#Darp

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