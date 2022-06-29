Araçta tartıştılar, yol ortasında bıçaklayıp kaçtılar

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Olay, akşam saatlerinde Fatih, Yedikule’de meydana geldi. İddiaya göre, aynı araçtan inen yabancı uyruklu şahıslar, cadde üzerinde tartışmaya başladı. Ağız dalaşının ardından yumrukların konuştuğu kavgada bir kişi aynı araçta seyahat ettikleri arkadaşı tarafından bıçaklandı. Yere yığılan şahsın ilk yardımına vatandaşlar koştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kanlar içinde yerde yatan adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli şahıslar Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçtıkları araç ile birlikte yakalandı. Yaralı şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kavga anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olayı gören vatandaşlardan Hakan Köse, “Dükkanın önündeydik aniden bir araba geldi. Arabada beş kişi vardı. İki kişi önde üç kişi arkadaydı. Üç kişinin bağrışma sesi geldi ben de yanlarına gittim ben bayan sandım. Öndeki iki kişi indi. O sırada üç kişi de aracın içinde takışmaya başladı. Daha sonra çıktılar birbirlerinin boyunlarını sıkmaya başladılar. Üç kişiden bir tanesi arkasından bıçak çıkardı. Arkadaşının hem arkasına hem göğsüne bıçağı sapladı. Üç kişi de arabaya binip kaçıp gittiler” dedi.