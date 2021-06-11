MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAraçta şoke eden sahtekarlık! Önü 2015, arkası 2016 model
GeriGündem Araçta şoke eden sahtekarlık! Önü 2015, arkası 2016 model
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 11.06.2021 - 16:00 | Son Güncelleme:

Araçta şoke eden sahtekarlık! Önü 2015, arkası 2016 model

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ekspertiz yaptırılmadan satın alınan aracın ön tarafıyla arka tarafının birleştirildiği ortaya çıktı. Araçtaki hileyi fark eden ekspertiz uzmanı Ömer Korkmaz "Dışarıdan baktığınızda 2016 model. Yalnız işin aslı çok farklı. Fosforlu kalemle işaretlediğimiz noktalarda kaynak işlemleri mevcut" dedi.

Türkiye’de toplam 2 milyon ağır hasarlı araç var. Bu araçlardan bazılarının arka tarafıyla ön tarafı birleştirilmiş. CNN TÜRK Muhabiri Kaan Temeltaş ve Kameraman Sercan Sever, o birleştirilmiş araçlardan birini buldu ve işin uzmanıyla birlikte tehlikeyi gözler önüne serdi:

Araçta şoke eden sahtekarlık Önü 2015, arkası 2016 model

SONRADAN BİRLEŞTİRİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kaynak izlerinden de ön tarafıyla arka tarafının birleştirildiği belli olan araç geçtiğimiz günlerde bir kişi tarafından ekspertiz yaptırılmadan alındı. Daha sonra rutin kontroller sırasında uzmanlar tarafından araçta bir problem olduğu anlaşıldı. İncelemeye alınan 2016 model aracın ön tarafının sonradan birleştirildiği ortaya çıktı.

Mersinde ilginç dolandırıcılık
Mersin'de ilginç dolandırıcılık!

Araçtaki hileyi fark eden ekspertiz uzmanı Ömer Korkmaz “Dışarıdan baktığınızda 2016 model. Yalnız işin aslı çok farklı. Araca ön ekleme yapılmış. Fosforlu kalemle işaretlediğimiz noktalarda kaynak işlemleri mevcut.” açıklamasında bulundu.

Araçta şoke eden sahtekarlık Önü 2015, arkası 2016 model

Ekspertiz Uzmanı Korkmaz “Aracınız 80 km/s gibi azami bir hızla kaza yaptığınız takdirde kaynak noktalarından ayrılması söz konusu. Aracın hava yastıklarında da işlem mevcut. Direksiyon hava yastığının soketine direnç atılmış. Bu hava yastığı çalışmaz.” diyerek tehlikelere dikkat çekti.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Ekspertiz uzmanı Korkmaz, “Vatandaşlar lütfen ekspertize dikkat etsinler” diyerek uyarıda bulundu.

Mersinde pes dedirten dolandırıcılık
Mersin'de 'pes' dedirten dolandırıcılık

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi