Araçta şoke eden sahtekarlık! Önü 2015, arkası 2016 model

Türkiye’de toplam 2 milyon ağır hasarlı araç var. Bu araçlardan bazılarının arka tarafıyla ön tarafı birleştirilmiş. CNN TÜRK Muhabiri Kaan Temeltaş ve Kameraman Sercan Sever, o birleştirilmiş araçlardan birini buldu ve işin uzmanıyla birlikte tehlikeyi gözler önüne serdi:

SONRADAN BİRLEŞTİRİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kaynak izlerinden de ön tarafıyla arka tarafının birleştirildiği belli olan araç geçtiğimiz günlerde bir kişi tarafından ekspertiz yaptırılmadan alındı. Daha sonra rutin kontroller sırasında uzmanlar tarafından araçta bir problem olduğu anlaşıldı. İncelemeye alınan 2016 model aracın ön tarafının sonradan birleştirildiği ortaya çıktı.

Araçtaki hileyi fark eden ekspertiz uzmanı Ömer Korkmaz “Dışarıdan baktığınızda 2016 model. Yalnız işin aslı çok farklı. Araca ön ekleme yapılmış. Fosforlu kalemle işaretlediğimiz noktalarda kaynak işlemleri mevcut.” açıklamasında bulundu.

Ekspertiz Uzmanı Korkmaz “Aracınız 80 km/s gibi azami bir hızla kaza yaptığınız takdirde kaynak noktalarından ayrılması söz konusu. Aracın hava yastıklarında da işlem mevcut. Direksiyon hava yastığının soketine direnç atılmış. Bu hava yastığı çalışmaz.” diyerek tehlikelere dikkat çekti.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Ekspertiz uzmanı Korkmaz, “Vatandaşlar lütfen ekspertize dikkat etsinler” diyerek uyarıda bulundu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara