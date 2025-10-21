×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Araçta kan gören vatandaş, polisi harekete geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya Manavgat#Trafik Polisi#Otomobil Kanlı
Araçta kan gören vatandaş, polisi harekete geçirdi Gerçek bambaşka çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2025 10:36

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir vatandaşın ‘otomobilin her tarafında kan var' şeklindeki ihbarı, trafik polisini alarma geçirdi. Plakadan sahibine ulaşılan araç sahibi, yeni aldığı araç için kesilen adağın kanları olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Manavgat'ta bir vatandaş, beyaz bir araçta kan görünce durumu trafik polislerine bildirdi. Çağlayan İlköğretim Okulu arkasında okul çıkışında görevli trafik polisi, söz konusu aracın yanına gelip aracın arka plakası ve ön sol çamurluğunda kan görünce Trafik Büroyu arayarak araç sahibine ulaşılmasını istedi.

Araçta kan gören vatandaş, polisi harekete geçirdi Gerçek bambaşka çıktı

GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Kısa bir süre sonra otomobilin başına gelen kadın sürücü, otomobilini yeni aldığını, gelenekler doğrultusunda otomobili için kesilen adağın kanını otomobilinin değişik yerlerine sürdüğünü söyledi.

Kadın sürücünün açıklamasının ardından trafik polisi görev yerine geri döndü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya Manavgat#Trafik Polisi#Otomobil Kanlı

BAKMADAN GEÇME!