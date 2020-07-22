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DİYARBAKIR,(DHA)
Haber Giriş: 22.07.2020 - 11:14,Son Güncelleme:

Araçta ele geçirilen uyuşturucuya kahveli kamufle

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Araçta ele geçirilen uyuşturucuya kahveli kamufle
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DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerince yol kontrolü sırasından durdurulan araçta yapılan aramada, kahve ile sıvanmış 6 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu'nda yaptıkları yol kontrolünde, şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada, koltuğun altında esrar ele geçirildi. Jelatin içindeki 6 kilo 100 gram esrarın belli olmaması için kahveyle sıvandığı belirlenirken, sürücü gözaltına alındı.

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