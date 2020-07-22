Araçta ele geçirilen uyuşturucuya kahveli kamufle

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu'nda yaptıkları yol kontrolünde, şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada, koltuğun altında esrar ele geçirildi. Jelatin içindeki 6 kilo 100 gram esrarın belli olmaması için kahveyle sıvandığı belirlenirken, sürücü gözaltına alındı.